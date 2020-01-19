Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Новости Украины:На Донбассе оккупанты обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ.

Боевики российских вооруженных формирований в пятницу открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ малого радиуса действия, который совершал полет над районами на северо-восточной окраине оккупированного Луганска.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"На северо-восточной окраине Луганска огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия 17 января во время полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над районами на северо-восточной окраине н.п. Луганск (неподконтрольный правительству) наблюдатели слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно 0,8–1,5 км на север", - говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1,2 км на север от позиции патруля Миссии.

Также отмечается, что наблюдателям удалось успешно приземлить БПЛА и покинуть опасный район.

Ранее наблюдатели сообщили, что зафиксировали уменьшение обстрелов на оккупированном РФ Донбассе.