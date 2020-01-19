ОБСЕ сообщила об уменьшении обстрелов на Донбассе

Новости Украины:СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

СММ ОБСЕ констатировала в пятницу уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав 70 взрывов.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (40), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 260 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большая часть взрывов, зафиксирована в районах на юго-запад от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и на северо-северо-востоку от н.п. Широкине (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 430 взрывов)", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к северу от н.п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км на запад от Луганска).