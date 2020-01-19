В супермаркете Запорожья мужчина ударил ножом грузчика

Новости Украины:В Запорожье посетитель супермаркета нанес удар ножом грузчику.

В Коммунарском районе Запорожье в субботу, 18 января, 33-летний мужчина попытался убить грузчика супермаркета.

Об этом сообщает местная прокуратура.

Мужчина и его жена пришли в магазин за покупками. Женщина украла товары и пыталась вынести их мимо кассы. Ее остановил охранник. Тогда женщина выбросила продукты и вышла из магазина.

Ее муж остался и начал ругаться с охранником. Последний, опасаясь за свою жизнь, позвал на помощь грузчика. Тогда злоумышленник вытащил из куртки нож и ударил им грузчика. Жизнь потерпевшему спасло только то, что от следующего удара он успел прикрыться ящиком с фруктами.

Нападавшего задержали. Им оказался местный житель, который уже отбывал наказание, в том числе, за преступления против жизни. Сейчас ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.