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В Киеве откроют восточный вестибюль станции метро "Гидропарк"

В Киеве откроют восточный вестибюль станции метро "Гидропарк"
06:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На станции метро "Гидропарк" в день Крещения откроют восточный вестибюль.

На станции метро "Гидропарк" в Киеве 19 января откроют восточный вестибюль, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"На Крещение мы открываем восточный вестибюль, чтобы было удобнее добираться до мест купания", - указывается в сообщении.

Вестибюль будет открыт с 10:00 до 17:00.

Как сообщалось, в Киеве обустроили 16 локаций для празднования Крещения, на которых будут дежурить спасатели и медработники. Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и на Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня православной церкви Украины в 14:00.

Также во время мероприятия будут освящать воду по установленным канонам.

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Киев, Метро, Столица, Крещение.
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