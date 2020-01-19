ОБСЕ: Оккупанты разместили 650 мин на участке разведения в Золотом

Новости Украины:Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 650 противотанковых мин в районе Золотого.

Беспилотник СММ ОБСЕ вновь зафиксировал 16 января минимум 650 противотанковых мин, которые принадлежат российским вооруженным формированием, в полях к югу от железнодорожных путей, а также на восток и запад от автодороги Т1316 в пределах участка разведения в районе н.п. Золотое.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"16 января БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал минимум 650 противотанковых мин (по оценке, принадлежали вооруженным формированием) в полях к югу от железнодорожных путей, а также на восток и запад от автодороги Т1316 в пределах участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.

Вместе с тем, наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать боевиков с повязками с надписью "СЦКК" на участках разведение сил и средств.

"17 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новой секцией моста у Станицы Луганской и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - сообщили в СММ ОБСЕ.