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Жесткие сутки для ВСУ: на Донбассе погиб военнослужащий, десять раненых

Жесткие сутки для ВСУ: на Донбассе погиб военнослужащий, десять раненых
07:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Один украинский военнослужащий погиб, 10 ранены в результате обстрелов

За минувшие сутки, 18 января, боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, ещё 10 получили ранения, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Четыре обстрела были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Под населенным пунктом Пески боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Под Красногоровкой применялись станковые противотанковые гранатометы и вооружение БМП.

На защитников Павлополя были сброшены с беспилотного летательного аппарата гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм.

В районе Васильевки велся огонь из стрелкового оружия.

Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Орехово – с применением минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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