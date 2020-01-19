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Министр юстиции без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО: что его поразило

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Министр юстиции без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО: что его поразило
20:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО и поделился впечатлениями на своей странице в Facebook.

Министр юстиции Денис Малюська со своим заместителем Виталием Василиком в воскресенье, 19 января, посетили Лукьяновское СИЗО.

Об этом руководитель Минюста сообщил в Facebook.

"Утром встречали самолет из Ирана ... А дальше вместе с Виталием Василиком без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО", - написал он.

По словам министра, их с заместителем поразила, прежде всего, большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО длительное время. Некоторые из них провели в СИЗО по три года и более, а ведь речь идет о людях, в отношении которых нет приговора суда и юридически они не являются виновными в совершении преступления.

Также министр юстиции отметил отсутствие четкого и понятного алгоритма распределения людей по камерам. "Условия в разных зданиях/камерах СИЗО разные ... Более того, камеры в плачевном состоянии наполнены полностью, при этом камеры существенно лучшего уровня часто пустые. Поручил немедленно разработать четкие и понятные правила размещения заключенных", - отметил он.

Малюська также обратил внимание на необходимость неотложных мер для улучшения вентиляции в зданиях СИЗО, где сырость просто разрушает стены.

При этом отопление в СИЗО есть, в помещениях тепло. "На момент моего приезда топили даже заброшенное и неиспользуемое здание с разбитыми окнами, поврежденное в результате пожара (получили указание немедленно прекратить трату ресурсов). Кстати, в этом году это заброшенное здание планируем капитально отремонтировать и сделать образцовым объектом", - отметил министр юстиции.

Напомним, мониторинговая группа Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обнаружила ряд существенных нарушений во время проверки Киевского следственного изолятора.

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СИЗО, Лукьяновское СИЗО, Министр юстиции, Денис Малюська.
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