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В Белой Церкви ликвидировали пожар на мебельной фабрике (Видео)

В Белой Церкви ликвидировали пожар на мебельной фабрике (Видео)
01:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kv.dsns.gov.ua

Новости Украины:Спасатели потушили пожар на мебельной фабрике в Белой Церкви.

В Белой Церкви Киевской области этой ночью произошел пожар на территории мебельной фабрики.

Об этом сообщает ГСЧС.

"19 января в 02:20 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре на территории мебельной фабрики... По прибытии спасателей установлено, что горит здание пилорамы на площади 700 кв. м и перекрытие производственного цеха на площади 100 кв.м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар локализован в 3:46, а в 6:37 ликвидирован.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 36 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

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Пожар, Киевщина, Белая Церковь, ГСЧС.
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