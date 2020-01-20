Вандализм в Кривом Роге: полиция начала уголовное производство

Новости Украины:Полиция открыла дело по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"19 января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Производство открыто по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц.

Согласно фото, которое обнародовал в Twitter посол Израиля в Украине Джоэл Лион, текст на памятнике был закрашен красной краской. Также посол обнародовал фото с камеры видеонаблюдения и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, Министерству иностранных дел и Национальной полиции Украины с просьбой найти злоумышленника.