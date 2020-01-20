Киевские патрульные задержали человека, который застрелил своего товарища (Фото)

Новости Украины:В Киевской области патрульные обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в остановленном автомобиле.

На Киевщине патрульные обнаружили в остановленном за нарушение Правил дорожного движения автомобиле тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как сообщили в полиции Киевской области, транспортное средство остановили в пгт Иванков.

В салоне автомобиля полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.

Выяснилось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время участвовали в боевых действиях на Донбассе, возникла ссора, переросшая в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в товарища.

Полицейские задержали 49-летнего мужчины. Как вещественное доказательство изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику.