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Работа СММ ОБСЕ на Донбассе: Пристайко сделал заявление

Работа СММ ОБСЕ на Донбассе: Пристайко сделал заявление
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает усилить миссию ОБСЕ на Донбассе.

Украина предлагает усилить деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дополнительными человеческими и финансовыми ресурсами.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной с действующим главой ОБСЕ, Премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой пресс-конференции.

"Мы обратились с формальным предложением-просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности и человеческого потенциала, и финансы для того, чтобы эта миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы", - сказал он.

Пристайко рассказал, что обсудил с главой ОБСЕ взаимодействие в рамках СММ на Донбассе и ожидание украинской стороной дополнительных усилий миссии.

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"Надеемся, в этом году нами будет достигнут заметный прогресс на пути к мирному разрешению войны на востоке Украины", - подчеркнул Пристайко.

В то же время он заверил, что на переговорах с албанским коллегой "не оставили без внимания сложные вопросы взаимоотношений с Российской Федерацией", говорили о Донбассе и Крыме.

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ОБСЕ, Донбасс, Эди Рама, Вадим Пристайко, ООС.
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