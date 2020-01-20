Работа СММ ОБСЕ на Донбассе: Пристайко сделал заявление

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает усилить миссию ОБСЕ на Донбассе.

Украина предлагает усилить деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дополнительными человеческими и финансовыми ресурсами.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной с действующим главой ОБСЕ, Премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой пресс-конференции.

"Мы обратились с формальным предложением-просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности и человеческого потенциала, и финансы для того, чтобы эта миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы", - сказал он.

Пристайко рассказал, что обсудил с главой ОБСЕ взаимодействие в рамках СММ на Донбассе и ожидание украинской стороной дополнительных усилий миссии.

"Надеемся, в этом году нами будет достигнут заметный прогресс на пути к мирному разрешению войны на востоке Украины", - подчеркнул Пристайко.

В то же время он заверил, что на переговорах с албанским коллегой "не оставили без внимания сложные вопросы взаимоотношений с Российской Федерацией", говорили о Донбассе и Крыме.