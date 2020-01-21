Политзаключенный Бекиров почти месяц провел в психбольнице с подозреваемыми в убийстве

Новости Украины:Ремзи Бекиров рассказал, что его почти месяц принудительно содержали в психбольнице вместе с убийцами.

Политзаключённый Ремзи Бекиров почти месяц находился в психиатрической больнице на принудительной экспертизе в одной палате с пациентами, обвиняемыми в убийстве.

Об этом сообщает в Facebook Крымская солидарность.

"В таких условиях я провёл почти месяц и меня снова отправили в изолятор с заключением "психически здоров", в чем, кажется, никто, включая следователей, конвоиров и работников больницы не сомневался", - цитирует Крымская солидарность Ремзи Бекирова.

По его словам, для здорового человека принудительная психиатрическая экспертиза является унижением его достоинства.

"Принудительную психиатрическую экспертизу я расцениваю, как преднамеренное издевательство надо мной, как унижение моего достоинства", - отметил Бекиров.

Как рассказал политзаключенный, в палате с ним находились двое убийц, один из которых лишил жизни свою родную тётю, а второй - гражданскую жену.

В соседних палатах лежали больные люди с различными отклонениями, в том числе обвиняемые в домогательстве, педофилии и изнасиловании.

Особый дискомфорт, отметил Бекиров, причиняло то, что в психиатрической больнице находишься под наблюдением 24 часа в сутки, в связи с чем окна для наблюдения были вмонтированы даже в туалеты.

Гражданский журналист Ремзи Бекиров освещал тему обысков, арестов и судов в отношении крымских татар и проукраинских активистов в оккупированном Крыму. Был арестован в марте 2019 года во время массовых обысков российских спецслужб на полуострове и обвинён в принадлежности к членам организации Хизб ут-Тахрир. Всего 27 и 28 марта по данному "делу" были задержаны и арестованы 24 человека.

Бекирову и еще 4-м активистам инкриминируют "организацию деятельности террористической группы". Ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время Бекирова после принудительной психиатрической экспертизы этапировали в СИЗО Симферополя.

Напомним, у берегов Крыма российский ракетный корабль провел учебные зенитные и артиллерийские стрельбы.