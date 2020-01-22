Полиция: два человека пострадали в результате взрыва гранаты в квартире в Днепре

Новости Украины:Пострадали девушка и мужчина, они получили телесные повреждения.

В одной из квартир в Днепре взорвалась граната, в результате чего пострадали два человека, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"21 января в 19.25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв. 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.