В Ровенской области поймали председателя сельсовета на перевозке янтаря

Новости Украины:Правоохранители обнаружели в автомобиле задержанного 30 килограмм янтаря.

В Ривненской области полицейские вчера изоблачили 36-летнего председателя одного из сельских советов Дубровицкого района в незаконной перевозке 30 килограммов янтаря.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

"Автомобиль Renault Trafic полицейские остановили вблизи села Великий Житин в Ривненском районе. По результатам поверхностной проверки, в салоне микроавтобуса были обнаружены три мешка янтаря-сырца общим весом почти 30 килограммов", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, перевозка янтаря) УК, изъятый янтарь направлен на экспертизу.

Отмечается, что по ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщения жителю Дубровицкого района о подозрении.

В полиции добавили, что ориентировочная стоимость изъятого "солнечного" камня составляет 30 тыс. долл.

Напомним, судью из Крыма отправили за решетку за помощь оккупантам.