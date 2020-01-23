Суд взял под стражу водителя, который сбил людей под Харьковом

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся с места ДТП.

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения 61-летнему жителю Дергачевского района области, подозреваемого в том, что он сбил насмерть двух человек на дороге Дергачи - Казачья Лопань и скрылся с места происшествия.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напоминаем, утром 20 января тела двух мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань.

Погибшими оказались 51 и 55-летние жители Змиевского района. Водитель с места происшествия скрылся.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

21 января разыскала и задержала по подозрению в совершении этих преступлений 61-летнего водителя микроавтобуса Renault.