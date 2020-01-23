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Подполковника харьковской полиции взяли под стражу

Подполковника харьковской полиции взяли под стражу
23:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: khar.gp.gov.ua

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения подполковнику харьковской полиции.

Московский районный суд Харькова избрал меру пресечения старшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции Киевского района города, подозреваемому в получении 1,5 тысяч долларов взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Московский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 марта с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры, суд на время следствия отстранил подозреваемого от занимаемой должности.

Как сообщалось, 20 января территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве задержало по подозрению в получении взятки старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского района город. По данным досудебного следствия подполковник полиции требовал 1,5 тысячи долларов с харьковского предпринимателя, обещая взамен "закрыть глаза" на самозахват земли и незаконную пристройку. Получив взятку, полицейский заметил преследование и попытался избавиться от денег, выбросив их на ходу выбросил из окна машины, а потом попытался сбежать, бросив в авто 8-летнего ребенка. Но полицейского догнали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Суд, Полковник, Пркоуратура.
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