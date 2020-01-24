В Крыму военные РФ провели учения с применением ракет

Новости Украины:В Крыму Россия провела учения Черноморского флота.

В оккупированном Крыму Россия провела учения ЧФ по применению ракетного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

“Малый ракетный корабль “Вышний Волочек” Черноморского флота провёл тренировку по применению ракетного комплекса “Калибр-НК”, - говорится в сообщении.

По замыслу учения, пишут в российском военном ведомстве, экипаж корабля отразил воздушную атаку условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт», и нанес ответный ракетный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

Напоминаем, 9 января в оккупированном Крыму Россия проводила совместные учения Северного и Черноморского флотов, за чем наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Также 22 января на ЧФ расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1» провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели, в частности беспилотников.