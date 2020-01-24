Скачать
Пятница, 24.01.2020
Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
Украина упала в рейтинге восприятия коррупции
Украина упала в рейтинге восприятия коррупции
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога
Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога

В Крыму военные РФ провели учения с применением ракет

В Крыму военные РФ провели учения с применением ракет
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Крыму Россия провела учения Черноморского флота.

В оккупированном Крыму Россия провела учения ЧФ по применению ракетного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

“Малый ракетный корабль “Вышний Волочек” Черноморского флота провёл тренировку по применению ракетного комплекса “Калибр-НК”, - говорится в сообщении.

По замыслу учения, пишут в российском военном ведомстве, экипаж корабля отразил воздушную атаку условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт», и нанес ответный ракетный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

Напоминаем, 9 января в оккупированном Крыму Россия проводила совместные учения Северного и Черноморского флотов, за чем наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Также 22 января на ЧФ расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1» провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели, в частности беспилотников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, Учения, Армия, РФ, Военные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
03 Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
04 Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
05 Воссоединение года: Ченнинг Татум замечен в компании со своей экс-женой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Угрозы мирового масштаба от коронавируса пока нет
ВОЗ: Угрозы мирового масштаба от коронавируса пока нет
Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины
Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины
Подполковника харьковской полиции взяли под стражу
Подполковника харьковской полиции взяли под стражу
Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)
Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь