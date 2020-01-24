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В Кривом Роге пассажир устроил конфликт с водителем троллейбуса

В Кривом Роге пассажир устроил конфликт с водителем троллейбуса
06:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Кривом Роге пассажир "боролся" за право на отдых и сон в троллейбусе.

В одном из троллейбусов Кривого Рога пассажир устроил конфликт с водителем и кондуктором, который завершился бегством хулигана и травмами сотрудника коммунального предприятия.

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора КП "Городской троллейбус" Руслан Божко.

Инцидент произошел в троллейбусе четвертого маршрута около 16 часов. По словам Божко, пассажир решил "отдохнуть" в троллейбусе после "тяжелого трудового дня", о чем свидетельствовали специфический запах и поведение.

"На просьбу кондуктора покинуть транспортное средство, проявил агрессивное поведение к женщине. При вмешательстве водителя в полемику "героя" и кондуктора данная особь решила, что может противостоять и бороться за свое законное право на отдых и сон в транспортном средстве только с женщиной, которая годится ему в матери, ретировалась и на память о себе разбила зеркало заднего вида", - рассказал представитель предприятия.

По его словам, поврежденное оборудование сохранят для полиции, которая не смогла встретиться с этим пассажиром. "К сожалению история имеет продолжение - для водителя защита кондуктора закончилась переломом руки, наложен гипс, человек будет на больничном", - добавил Божко.

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Полиция, Водитель, Троллейбус, Кривой Рог.
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