В столице в 2020 году проведут капитальный ремонт Крещатика

Новости Украины:В 2020 году планируют капитально отремонтировать главную улицу столицы.

В Киеве в текущем году планируют начать капитальный ремонт главной улицы города - Крещатика, которая расположена на территории Печерского и Шевченковского районов.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на данные Prozzoro, улицу намерены модернизировать, а для этого готовят масштабный проект.

"Киевавтодор" намерен отдать 18 млн гривень за разработку проекта, что меньше ранее озвученной суммы в 20 млн.

Главную улицу Киева планируют сделать удобной для велосипедистов, людей с ограниченными возможностями, мам с колясками и пешеходов. В частности, на Крещатике может появиться велодорожка. Там также заменят элементы мощения на тротуарах новой плиткой или природным камнем и поменяют асфальтное покрытие на проезжей части.

Также планируется обновление нумерации на фасадах домов с подсветкой, будет усовершенствована система уличного освещения. Для людей с проблемами зрения появится тактильная плитка направляющего и сдерживающего действия. Работники "Киевавтодора" также анонсируют замену всех урн на Крещатике и появление боллардов - столбиков для блокировки наезда транспорта.

Они будут располагаться на всех остановках транспорта. На время проведения ремонта дорожники не собираются полностью перекрывать улицу. Частично движение будут ограничивать днем и полностью по ночам.