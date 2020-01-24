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Нужна только ID карта: несовершеннолетние украинцы смогут попасть в Крым

Нужна только ID карта: несовершеннолетние украинцы смогут попасть в Крым
09:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:С 9 февраля дети до 16 лет смогут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом по ID-паспорту.

С 9 февраля дети с 14 до 16 лет, которые учатся на территории других регионов Украины, смогут самостоятельно пересекать административную границу с аннексированным Крымом при наличии паспорта в виде ID карты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства ветеранов.

"С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. С 14 до 16 лет дети смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ", - говорится в сообщении.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для тех, кто возвращается назад на территорию полуострова после выезда накануне, станет возможным в сопровождении одного из родителей.

"К 19 февраля 2020 года въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию одного из родителей", - подчеркнули в министерстве.

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Все по теме:

Крым, Чонгар, Оккупированные территории, ID-карта, КПВВ, Минветеранов.
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