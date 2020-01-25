В Мариуполе построят туристический маршрут для экскурсий на сигвеях

Новости Украины:В Мариуполе будут проводить экскурсии на сигвеях.

В городе Мариуполь, Донецкой области, обустроят новый туристический маршрут для экскурсий на сигвеях.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"По результатам конкурса мини-грантов содействия развитию туризма, культуры и спорта программы "Общественный бюджет" по направлению "Туризм" победителями стали 6 проектов. Они будут реализованы в 2020 году. Все проекты – инициативы активных жителей, которые хотят, чтобы Мариуполь стал еще более привлекательным для горожан и интересным для туристов. Один из проектов – уникальная экскурсия на сигвеях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого проекта планируется создание нового экскурсионного маршрута по исторической части города, а также переформатирование уже активных маршрутов для сигвеев.

Кроме экскурсий, автор проекта также предлагает ознакомительные прогулки по реконструированным городским пространствам. Так, участники экскурсии смогут увидеть обновленную площадь Свободы и парк им. Гурова.