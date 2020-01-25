В Харькове презентовали книгу воспоминаний языковеда Юрия Шевелева

Новости Украины:В Харькове представили книгу воспоминаний выдающегося украинского языковеда Юрия Шевелева.

Книгу воспоминаний выдающегося украинского языковеда, историка украинской литературы, критика Юрия Шевелева, впервые изданную в Харькове, презентовали в общественной организации "Киноклуб "Новая Украина".

Событие корреспонденту Укринформа прокомментировал учредитель клуба, заслуженный журналист Украины, координатор Харьковского евромайдана Владимир Чистилин.

"Книга воспоминаний харьковчанина Юрия Шевелева, который вошел в историю как всемирно известный украинский-американский славист-языковед, историк украинской литературы, литературный и театральный критик, активный участник научной и культурной жизни украинской эмиграции, под названием "Я - меня - мне... (и вокруг)" издана в издательстве, которое основано земляком, кандидатом философских наук Александром Савчуком и стало известным благодаря книгам о выдающихся украинцах", - отметил Чистилин.

По его словам, сам Шевелев эту книгу, изданную в свое время в Нью-Йорке (где он, профессор Гарвардского и Колумбийского университетов, жил и был похоронен в 2002 году), называл историей большой и еще не законченной войны, имея в виду историю взаимоотношений Украины и России. "Его творческое наследие составляет более 900 работ, а его тезис о страшных врагах Украины всех времен до сих пор не теряет актуальность", - сказал Чистилин.

По его словам, по инициативе известного украинского писателя Сергея Жадана - члена организации "Киноклуб "Новая Украина", Юрия Шевелева в Харькове будет установлена мемориальная доска.

Как сообщалось, мемориальную доску Юрию Шевелеву, установленную по общественной инициативе 3 сентября 2013 года в центре Харькове на деньги, собранные фондом национально-культурных инициатив им. Гната Хоткевича, уже через три часа демонтировали трое неизвестных. Тогда пресс-служба главного управления МВД в Харьковской области сообщила, что милиция проводит проверку по факту демонтажа памятной доски, но виновники не были найдены.