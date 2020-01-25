Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка сбила пенсионера

Новости Украины:Во Львовской области легковой автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину.

Во Львовской области, в селе Куликов, автомобиль смертельно травмировал пешехода.

Об этом сообщили корреспонденту в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

24 января в 16:15 часов на автодороге М-09 "Львов-Рава-Русская" в пгт. Куликов, возле магазина "Лион", автомобиль "Дэу Ланос" под управлением водителя 1994 года рождения, совершил наезд на пешехода, жителя пгт. Куликов 1938 года.

"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения (ЗЧМТ, СГМ, закрытая травма грудной клетки, множественные переломы с обеих сторон, тяжелая сочетанная травма тела, подкожная енфизерма, перелом левой голени), от которых скончался в больнице", — сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия выясняются.