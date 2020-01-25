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На Одесщине правоохранители изъяли в частном доме арсенал боеприпасов

На Одесщине правоохранители изъяли в частном доме арсенал боеприпасов
23:35 Сб, 25 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одесской области правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

В Одесской области правоохранители изъяли у мужчины, проживающего на приграничной территории, арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, сегодня пограничники совместно с полицией провели обыски в одном из домовладений в поселке Мирное Беляевского района.

В ходе обыска, проведенного при помощи служебной собаки, правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении дома две винтовки СВТ- 40, четыре магазина к ним и около 200 патронов. От каких-либо объяснений на предмет происхождения огнестрельного оружия и патронов 56-летний житель дома отказался.

Изъятое направлено на экспертно-криминалистическую экспертизу. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Полиция, Пограничники, Одесщина.
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