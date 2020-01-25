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ГБР задержало председателя общественной организации за мошенничество

ГБР задержало председателя общественной организации за мошенничество
23:39 Сб, 25 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:ГБР задержало чиновника за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г.Киеве, задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения 20 тыс. долларов и за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу ГФС.

Как сообщила сегодня пресс-служба ГБР, «общественный активист» задержан 24 января в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«По предварительной информации, председатель общественной организации с целью завладения средствами путем мошенничества склонил гражданина к даче должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области 20 тыс. долларов неправомерной выгоды. Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя», - говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируется ч. 3 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

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Киев, Взятка, ГБР.
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