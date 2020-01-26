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Кличко показал, как в столичном зоопарке кормят хищников (Видео)

Кличко показал, как в столичном зоопарке кормят хищников (Видео)
01:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Кличко: Работы по реконструкции первой очереди столичного зоопарка продолжаются и зимой.

Киевский городской голова Виталий Кличко напомнил, что реконструкция первой очереди Киевского зоопарка продолжается, и показал, как работники зоопарка кормят тигров и львов.

Видео мэр разместил на своей странице в Facebook.

«Работы по реконструкции первой очереди столичного зоопарка продолжаются и зимой. Чтобы уже весной посетители смогли оценить новую входную группу, которая теперь будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Также откроют новый универсальный вольер для животных и птиц и приматник. К концу же следующего года в Киевском зоопарке появится подземный океанариум », - написал Киевский голова.

Также мэр отметил, что жизнь обитателей зоопарка идет своим чередом.

«Хищник, например, чтобы они не скучали, специалисты создают ситуацию «охоты на добычу». Могут положить в вольерах львов, тигров, волков и гиен мясо где-то на высокое бревно, а где-то - подвесить на веревке. И звери, как в естественных условиях, добывают себе пищу», - рассказал Кличко.

Он отметил, что посетителей зимой, учитывая погоду, в зоопарке немного, но обитатели зоопарка всегда рады гостям, которые приходят посмотреть на них, сфотографироваться.

Как известно, первая очередь реконструкции Киевского зоопарка началась в конце декабря 2017 года. В декабре 2019 года в КГГА заявили, что работы по третьей очереди реконструкции Киевского зоопарка начнутся в 2020 году. Среди запланированных работ - завершение приматника на 7000 кв. м и создание максимально естественных условий для содержания животных, с открытыми пространствами и уголками для уединения и отдыха обезьян.

В помещениях новой входной группы на углу проспекта Победы и улицы Зоологической будет установлено современное инженерное оборудование. Также у входа разместятся заведения питания и океанариум.

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Виталий Кличко, Киев, Зоопарк, Столица.
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