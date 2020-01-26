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В "Борисполе" обнаружили багаж с 113 телефонами Apple iPhone (Фото)

В "Борисполе" обнаружили багаж с 113 телефонами Apple iPhone (Фото)
06:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Борисполе нашли 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro.

В забытом багаже в аэропорту Борисполь нашли 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму почти 18 млн грн ($74 тыс.). Об этом сообщает Киевская таможня Гостаможслужба.

Так, багаж с телефонами и наушниками забыли пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ. Они получили лишь часть багажа, а остальные забыли и покинули аэропорт.

«Во время оформления данных чемоданов в камеру хранения забытого багажа и были обнаружены всего сорок четыре iPhone 11 в упаковке, шестьдесят три iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro», — говорится в сообщении.

О забытых телефонах их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов. Пассажиры нарушили таможенные правила, поэтому по решению суда телефоны и наушники изъяли.

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Таможня, Борисполь, Apple iPhone, Air Pods Pro.
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