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Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции

Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
07:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Песками - из минометов калибра 120-мм боевики выпустили 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи Березовой - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; в районе Верхнеторецкого - гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Водяным - из 82-мм миномета – 10 мин; неподалеку Широкино - из миномета калибра 82-мм - 3 мины, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

День в ООС: семь обстрелов, ранен украинский военный

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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