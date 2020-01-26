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Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
13:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине начало рабочей недели, 27-29 января, начнется без осадков.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

"Завтра в Украине без осадков, ночью и утром в западных и центральных областях туман; 28-29 января в большинстве областей будет выпадать снег и дождь, ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки", - сообщили синоптики.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 января самая высокая температура днем была 7,7° в 1902г., самая низкая ночью -24,7° в 1954г.

Во вторник, 28 января, в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье дождь и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с.

Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве во вторник без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

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Погода, Осадки, Зима, Синоптики, Погода на 28 января, Погода на 27 января.
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