Заигрался: В Хмельницком мужчина подорвался на гранате

Новости Украины:Следователи заявили, что граната взорвалась во дворе многоэтажки и один человек погиб.

В Хмельницкой области во дворе многоэтажки взорвалась граната, один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области, инцидент произошел в городе Староконстантинов прошлой ночью.

В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5".

"Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами 27-летнего местного жителя, который от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).