Табачный перевозчик: В Мукачево задержали контрабандиста (Фото, Видео)

Новости Украины:На границе с Венгрией пограничники задержали мужчину, перевозившего контрабанду сигарет.

На Закарпатье в пункте пропуска "Вилок" у мужчины, который пытался провезти в Венгрию контрабанду сигарет, изъяли авто Range Rover. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.

"Упаковыванный табаком Range Rover обнаружили на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Вилок" пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни", - говорится в сообщении.

Водитель транспортного средства, 40-летний гражданин Украины, направляясь в соседнюю страну решил скрыть табачные изделия под обшивкой в багажном отсеке авто.

Обнаруженные сигареты в количестве 1660 пачек в украинца изъяли. Также он лишился и своего авто, сумма оценки изъятых предметов устанавливается.

Напомним, на Буковине Служба безопасности Украины предупредила контрабанду сигарет почти 6 млн грн.