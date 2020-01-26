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Сгорела заживо: В Николаеве жертвой пожара стала 81-летняя женщина

Сгорела заживо: В Николаеве жертвой пожара стала 81-летняя женщина
16:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Николаеве спасатели обнаружили на летней кухне частного дома тело 81-летней женщины.

В Николаеве произошел пожар в летней кухне частного дома, в результате чего погибла 81-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧНС Украины в Николаевской области.

"25 января в 17:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре летней кухни по переулку Гаражном города Николаева", - говорится в сообщении.

По указанному адресу прибыли пожарные. Проведя оперативную разведку, спасатели обнаружили в здании тело погибшей женщины 1938 г.р.

Отмечается, что пожар полностью охватил летнюю кухню и начал перекидаться на жилой дом, расположенный рядом, также возникла угроза распространения огня на соседние дома. Так, в 17:31 пожар был локализован и в 18:06 полностью ликвидирован на площади 30 м кв. Причина его возникновения устанавливается.

В Авдеевке на пожаре погибли два человека

К тушению от ГСЧС привлекалось 10 человек, 4 единицы техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики. 

Напомним, в поселке Торчин на Волыни в результате пожара в частном доме погибли два человека.

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Украина, Пожар, Николаев, Жертвы, ГСЧНС.
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