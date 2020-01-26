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Ничто нам не помешает: В Тернополе устроили массовый съезд на сноутюбах (Фото)

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Ничто нам не помешает: В Тернополе устроили массовый съезд на сноутюбах (Фото)
19:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: tmrada.gov.ua

Новости Украины:В Тернополе устроили массовое мероприятие по катанию на сноутюбах.

  • 1

    Участие в нем приняли около 70 человек. Снег для горки перед этим формировали несколько дней из снежных пушек.

    В Тернополе устроили массовый съезд с горки на сноутюбах.

    Как сообщалось ранее, в пресс-службе городского совета, участие в нем приняли 67 человек.

    Мероприятие состоялось на горке местного спортивно-развлекательного комплекса.

  • 2

    Снег для горки перед этим формировали несколько дней из снежных пушек.

    Информацию о проведении мероприятия за несколько дней разместили в социальных сетях.

  • 3

    Принять участие в заезде мог каждый желающий бесплатно.

    Данное мероприятие вошло в Тернопольский реестр рекордов как "массовый спуск на сноутюбах".

  • 4

    Отличительный знак об установлении рекорда получил инициатор мероприятия, директор Savich-park Виталий Кириллов.

    Тюбинг - это катание на надувных санках (тюбах) по снегу или по воде.

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Украина, Тернополь, Снег, Сноутюбы.
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