Ничто нам не помешает: В Тернополе устроили массовый съезд на сноутюбах (Фото)

Участие в нем приняли около 70 человек. Снег для горки перед этим формировали несколько дней из снежных пушек.
В Тернополе устроили массовый съезд с горки на сноутюбах.
Как сообщалось ранее, в пресс-службе городского совета, участие в нем приняли 67 человек.
Мероприятие состоялось на горке местного спортивно-развлекательного комплекса.
Снег для горки перед этим формировали несколько дней из снежных пушек.
Информацию о проведении мероприятия за несколько дней разместили в социальных сетях.
Принять участие в заезде мог каждый желающий бесплатно.
Данное мероприятие вошло в Тернопольский реестр рекордов как "массовый спуск на сноутюбах".
Отличительный знак об установлении рекорда получил инициатор мероприятия, директор Savich-park Виталий Кириллов.
Тюбинг - это катание на надувных санках (тюбах) по снегу или по воде.