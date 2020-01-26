Ничто нам не помешает: В Тернополе устроили массовый съезд на сноутюбах (Фото)

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Участие в нем приняли около 70 человек. Снег для горки перед этим формировали несколько дней из снежных пушек.

В Тернополе устроили массовый съезд с горки на сноутюбах.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе городского совета, участие в нем приняли 67 человек.

Мероприятие состоялось на горке местного спортивно-развлекательного комплекса.