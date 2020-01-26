Все стабильно: Штаб ООС рассказал о ситуации на участках разведения сил

Новости Украины:В Штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения войск.

На участках разведения сил и средств в районе проведения операции Объединенных сил ситуация стабильная.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим Тишина соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров", - отмечается в сообщении.

Представители ГСЧС ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима Тишина.

Как сообщал Укринформ, 26 января российские оккупационные войска в течение дня 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, двое военных погибли, еще двое получили боевые травмы.