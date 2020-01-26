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В Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве

В Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве
23:56 Вс, 26 Январь 2020 Телеграф УНН Фото: hm.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция в Хмельницкой области задержала мужчину, который возможно совершил зверское убийство.

В Хмельницкой области задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в убийстве мужчину возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

"Работники полиции Хмельницкой области задержали подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 51-летнему жителю села Зеньковцы Каменец-Подольского района, от которых он скончался", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 16 января в городе Каменец-Подольский возле остановки общественного транспорта по ул. Гордийчука прохожие нашли тело мужчины с ножевым ранением. По словам медиков, пострадавший скончался от обильной кровопотери, вызванной повреждением артерии.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

В ходе расследования полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 49-летний местный житель. Подозреваемого, который скрывался от правосудия, объявили в розыск. В результате поисковых мероприятий оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей сроком на 2 месяца. Согласно санкции ч.2 статьи 121 УК ему грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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Полиция, Нацполиция, ГУНП, Хмельниччина.
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