В Киеве в этом году уже десяток "минирований"

Новости Украины:С начала 2020 года спасатели ГСЧС уже десять раз выезжали на сообщения о минировании объектов.

Работники ГСЧС в столице с начала 2020 года уже десять раз выезжали на сообщения о минировании объектов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

"В течение периода (с 20 по 26 января - ред.) осуществлено 5 выездов на заминирование объектов города. Всего в 2020 году осуществлено 10 выездов (за аналогичный период 2019-го 7 выездов) по заявкам, о заминировании объектов города Киева" - указали в ведомстве.

Всего с 20 по 26 января, как указано, столичные пожарные ликвидировали 106 пожаров и 6 аварий. На пожарах спасено 5 человек.

На водных объектах города в течение недели погиб 1 человек. Всего с начала 2020 года на водных объектах города Киева погибли 3 человека, а именно: на реке Днепр - 2 человека, на озерах - 1 человек.