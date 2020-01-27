Будьте внимательны: В Киеве за выходные водители попали в 186 ДТП

Новости Украины:Нацполиция подвела итоги за субботу и воскресенье по колличеству ДТП в Киеве.

В Киеве за субботу и воскресенье, 25-26 января, произошло 186 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"В Киеве с 25 по 26 января произошло 186 ДТП, из них 14 ДТП с травмированными", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием автомобилей Кіа и Renault, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали.

Как сообщалось, в Киевской области за выходные произошло 20 ДТП, есть погибшие.