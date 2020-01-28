В Ровно обнаружили склад с алкосуррогатом (Видео)

Новости Украины:В Ровно заблокировали масштабное производство и сбыт контрафактного алкоголя.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали масштабную продажу контрафактного алкоголя в Ровно.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра закупали алкосуррогат у подпольных производителей из Черниговской области. Подделку хранили на 8 арендованных складских помещениях, расположенных в Ровно. Сбывали контрафакт под видом продукции известных марок через сеть розничной торговли региона", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту хранения фальсификата были изъяты 48 тысяч бутылок разной емкости с подготовленной к продаже подделкой, 2,5 тонн водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка и более 800 литров спирта. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 4 млн грн.

По факту проводится уголовное дело по ч. 1 ст. 204 (незаконное производство, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации.