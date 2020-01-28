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Ситуация на Донбассе: пострадали двое украинских военных

Ситуация на Донбассе: пострадали двое украинских военных
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Двое бойцов ВСУ ранены вследствие подрыва в среду на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе.

В течение суток среды, 28 января, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом в результате подрыва на взрывном устройстве ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Сегодня, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Три обстрела по украинским позициям были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Березового - из гранатометов различных систем.

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Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку н.п.Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе н.п. Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; 4 раза близ н.п.Новотошковское - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, 5 мин из 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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