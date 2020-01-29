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Бесплатные лекарства за большие деньги: В Национальном институте рака разгорелся скандал

Бесплатные лекарства за большие деньги: В Национальном институте рака разгорелся скандал
10:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:В киевском Национальном институте рака с больных требовали деньги за назначение бесплатных препаратов.

В Киеве будут судить должностных лиц Национального института рака Министерства здравоохранения Украины, которых уличили в вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных медицинских препаратов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц Национального института рака, которые организовали преступную схему обогащения за счет онкобольных пациентов.

"Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлиническим отделением Национального института рака, будучи должностным лицом и достоверно зная о том, что, согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, организовал и совместно с врачом-онкологом Национального института рака создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение", - говорится в сообщении.

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Потерпевшими в уголовном производстве признаны 5 граждан, проходивших лечение в Национальном институте рака, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тыс. грн.

По результатам досудебного следствия двум должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины соответственно.

Прокуратурой города Киева согласован обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, 16 августа 2019 года полиция уличила врачей Национального института рака Минздрава в вымогательстве взяток от онкобольных, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов. В тот же день в Национальном институте рака прошли обыски. Суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс. до 70 тыс. грн, а суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных договоров.

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Киев, Прокуратура, Взятка, Онкология, Минздрав Украины, Больные, Вымогательство, Институт рака, Нацполиция.
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