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Эксперты дали прогноз уровня загрязненности смогом в Киеве

Эксперты дали прогноз уровня загрязненности смогом в Киеве
10:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве резко увеличилась загрязненность воздуха: рекомендуется меньше находиться на улице.

В ближайшие дни в Киеве не прогнозируется накопления вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра в Киеве на ближайшие дни ожидается циклонический характер погоды с атмосферными фронтами, что не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере", - говорится в сообщении.

Также всего на 16-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 21 по 27 января 2020 года было проанализировано 1488 проб воздуха.

"По сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменился", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главное управление Госпродспотребслужбы в Киеве сообщает, что около 80% всех выбросов в атмосферный воздух города приходится на автотранспорт.

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"В случае ухудшения ситуации будет немедленно оповещено население и Киевская городская государственная администрация", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в некоторых районах Киева зафиксированы превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

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Киев, Погода, Воздух, Атмосфера, Смог.
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