В метро Киева напомнили, сколько еще будет действовать жетон

Новости Украины:КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров использовать все жетоны до 31 марта, поскольку с 1 апреля разовый проход в метро будет по qr-билетам.

В КП "Киевский метрополитен" предупредили, что жетоны на станциях будут действовать до 31 марта.

Об этом говорится в сообщении предприятия в Twitter.

"Если коротко, жетоны, как настоящие звезды дают третий прощальный тур. Последний день – 31 марта. Просим использовать запасы, если не планируете музеефицировать. Поездки по карточках метро будут работать до 31.03.2021", – говорится в сообщении.

27 января на сайте городской власти Киева опубликовали проект распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Согласно этому документу, Киевская администрация с 1 апреля планирует изменить систему проездных и ввести новые виды билетов.

В частности, проездные планируют выпускать только на все виды общественного транспорта (сейчас есть отдельно на метро, автобус, электричку и пр.).

Также хотят ввести проездные на 24 часа (стоимость 100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен) и на количество поездок (от 46 за 290 гривен до 124 за 770 гривен).

Разовый проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и городской электричке оставят на уровне 8 гривен.