В Киеве троллейбус насмерть сбил мужчину

Новости Украины:В Киеве троллейбус совершил наезд на мужчину, в результате чего тот скончался.

В Киеве из-под троллейбуса с помощью спецтехники извлекли тело мужчины, которое позже передали правоохранителям. Об этом сообщает ГСЧС в Киеве.

"29 января в 17:48 в оперативно координационный центр Главного упарвления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил звонок о том, что на ул. Новополевой, 101, под троллейбусом у задних колес находится тело мужского пола", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью электроотжима и пневматической подушки, достали тело мужчины и передали правоохранителям.

"ЧП произошло во время движения троллейбуса, который на тот момент двигался по кругу на пересечении улиц Новополевой и Постволынской в салоне находились пассажиры. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранители", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Харькове на проспекте Тракторостроителей трамвай наехал на пешехода, который находился в нетрезвом состоянии. Вследствие полученных травм мужчина погиб.