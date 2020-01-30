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Больше хакеров: В Нацполиции заявили о росте киберпреступлений в Украине

Больше хакеров: В Нацполиции заявили о росте киберпреступлений в Украине
14:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:

В Украине присутствуют все ключевые преступления, совершаемые с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий. Их количество ежемесячно возрастает. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.

"В Украине в полном объеме присутствуют все ключевые "классические" преступления, совершаемые с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий, количество которых ежегодно, ежемесячно растет. Это - распространение компьютерных вирусов, мошенничество с платежными картами, кражи денег с банковских счетов, похищения информации, онлайн-торговля наркотиками и оружием, формирование у детей суицидального поведения. Именно противодействие этим преступлениям является приоритетом в деятельности департамента киберполиции в 2020 году", - отметил Игорь Клименко.

Он также дал задание начальнику департамента киберполиции Александру Гринчака организовать работу подразделений, укомплектовать их квалифицированным составом, а также создать круглосуточную контактную сеть для предоставления населению неотложной помощи при расследовании киберпреступлений.

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Как сообщалось ранее, киберполиция разоблачила группу лиц, которая занималась созданием онлайн-казино "под ключ".

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Украина, Хакеры, Нацполиция.
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