Дело о нападении Микитася на председателя поселкового совета направили в суд

Новости Украины:ГБР направило в суд дело о нападении нардепа Микитася на глава ОТГ.

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва (группа "Воля народа"), бизнесмена Максима Микитася, который подозревается в нападении председателя поселкового совета в с.Любеч Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлялось Офисом генерального прокурора.

Экс-парламентарий обвиняется в совершении хулиганства (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, 5 июля 2019 года народный депутат Украины 8 созыва, во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду, в помещении поселкового совета с.Любеч Репкинского района Черниговской области нанес легкое телесное повреждение председателю ОТГ. 5 июля следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование

24 сентября Микитась был уведомлен о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве в связи с произошедшим летом конфликтом с главой объединенной территориальной громады пгт Любеч Репкинского района Черниговской области Сергеем Пинчуком.

"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины", - написал директор ГБР Труба в своем "Телеграмм-калале".

Он не назвал фамилию парламентария, однако ранее местные СМИ широко осветили этот инцидент сообщив, что в Любече произошла стычка между нардепом и кандидатом по округу №206 Микитасем и председателем местной ОТГ Пинчуком.

На прошедших 19 июля внеочередных парламентских выборах Микитась баллотировался как самовыдвиженец по округу №206 в Черниговской области, но уступил кандидату от партии "Слуга народа".