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В инфекционной больнице Одессы открыли два новых отделения

В инфекционной больнице Одессы открыли два новых отделения
23:58 Чт, 30 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в инфекционной больнице Одессы открыли два дополнительных отделения.

В Одесской городской инфекционной клинической больнице открыли два дополнительных отделения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель начальника департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко.

«В связи с превышением эпидпорога и увеличением числа заболевших в инфекционной больнице дополнительно открыто два отделения, которые перепрофилированы специально для лечения пациентов с ОРВ и гриппом», - сказала она.

По словам чиновницы, в лечебных учреждениях города проводятся усиленные противоэпидемические мероприятия, введен масочный режим, посещение стационарных больных запрещено.

По состоянию на утро 30 января, в данной больнице находилось 102 больных, из которых 85 – дети. Как отметила Гончаренко, ежедневно в городскую инфекционную больницу поступают 35-37 пациентов, из них 25-28 – дети.

Напоминаем, в Одессе из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с 28 января в школах города на две недели введен карантин.

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Одесса, Больница, Грипп, ОРВИ, Инфекционная больница.
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