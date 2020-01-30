В инфекционной больнице Одессы открыли два новых отделения

Новости Украины:Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в инфекционной больнице Одессы открыли два дополнительных отделения.

В Одесской городской инфекционной клинической больнице открыли два дополнительных отделения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель начальника департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко.

«В связи с превышением эпидпорога и увеличением числа заболевших в инфекционной больнице дополнительно открыто два отделения, которые перепрофилированы специально для лечения пациентов с ОРВ и гриппом», - сказала она.

По словам чиновницы, в лечебных учреждениях города проводятся усиленные противоэпидемические мероприятия, введен масочный режим, посещение стационарных больных запрещено.

По состоянию на утро 30 января, в данной больнице находилось 102 больных, из которых 85 – дети. Как отметила Гончаренко, ежедневно в городскую инфекционную больницу поступают 35-37 пациентов, из них 25-28 – дети.

Напоминаем, в Одессе из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с 28 января в школах города на две недели введен карантин.