"Суд" в Крыму продлил арест трем фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил до 5 апреля меру пресечения для фигурантов белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризы Омерова и Айдера Джеппарова.
Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на родных осужденных.
"Заседание проходило в закрытом режиме. Нас не пустили даже на объявление. Знаем о решении только со слов адвокатов", - рассказали родственники.
После обысков 10 июня 2019 года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восьмерых мужчин, это Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месут, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.
ФСБ России заявила, что следственные действия провели в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации, они касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".
Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в аннексированном Крыму.
После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного Крыма организацией "Хизб ут-Тахрир".