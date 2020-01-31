"Суд" в Крыму продлил арест трем фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости Украины:Суд продлил до 5 апреля меру пресечения трем фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир".

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил до 5 апреля меру пресечения для фигурантов белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризы Омерова и Айдера Джеппарова.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на родных осужденных.

"Заседание проходило в закрытом режиме. Нас не пустили даже на объявление. Знаем о решении только со слов адвокатов", - рассказали родственники.

После обысков 10 июня 2019 года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восьмерых мужчин, это Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месут, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.

ФСБ России заявила, что следственные действия провели в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации, они касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в аннексированном Крыму.

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного Крыма организацией "Хизб ут-Тахрир".