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В Киеве сообщено о подозрении бывшему главному архитектору

В Киеве сообщено о подозрении бывшему главному архитектору
12:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НАБУ

Новости Украины:Бывшему главному архитектору Киева и директору строительной компании сообщили о подозрении в причинении территориальной громаде столицы убытков в размере 9,3 млн грн.

В Киеве сообщено о подозрении бывшему главному архитектору города и директору фирмы-застройщика, в результате неправомерных действий которых школьники одной из столичных школ остались без бассейна.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Детективы Национального бюро совместно с СБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщице в нанесении более 9,3 млн грн убытков территориальной громаде столицы", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа № 130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.

По его условиям ООО возвел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствия средств. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщицей. Согласно этому договору ООО и компания-застройщица обязывались вместе завершить реализацию проекта.

Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщицы, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

Председателю ФГИУ пытались дать $5 миллионов взятки за назначение директора ОПЗ

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщица на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. К тому времени уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 г.. Киев.

В бюро отметили, что гендиректор компании-застройщицы уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

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Киев, СБУ, КГГА, САП, НАБУ.
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