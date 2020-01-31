Агрессивные посетители: В Киеве хулиганы разгромили пиццерию

Новости Украины:В Прокуратуре Киева сообщили о подозрении дебоширам, которые разгромили пиццерию.

В Киеве сообщено о подозрении молодчикам, которые разгромили пиццерию возле станции метро "Позняки".

Как сообщалось ранее, в пресс-службе прокуратуры Киева, установлено, что около полуночи 1 декабря 2019 года группа молодых людей, отдыхая в пиццерии, что на улице Срибнокильской, 3-е, в Дарницком районе, начали грубо нарушать общественный порядок. Они оскорбительно высказывались в адрес других посетителей и персонала, избили их и разбили мебель.

Сотрудники частной охраны, прибывшие на место происшествия, пытались успокоить агрессивных мужчин, однако последние учинили драку с охранниками. Напоследок дебоширы разнесли автомобилем двери пиццерии.

Правоохранители установили трех участников этих событий. Ими оказались местные жители, 1989, 1997 и 1998 годов рождения.

Они уведомлены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В случае доказательства вины хулиганам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.