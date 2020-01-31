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Расскрыли интернет-магазин наркотиков в Запорожье: Правоохранители изъяли товара на 10 млн

Расскрыли интернет-магазин наркотиков в Запорожье: Правоохранители изъяли товара на 10 млн
17:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Запорожье правоохранители раскрыли интернет-магазин по сбыту наркотиков и изъяли товара на 10 млн.

В Запорожье правоохранители выявили интернет-магазин по сбыту наркотиков, изъяв товара более чем 10 млн грн.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 30 января правоохранители в одном из почтовых отделений в Днепровском районе Запорожья задержали местного жителя, 1997 г.р., который получил посылку с психотропным веществом.

Отмечается, что во время обыска оперативники изъяли около килограмма психотропного вещества, по предварительным данным - PVP.

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По сведениям полиции, задержанный мужчина причастен к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ путем "закладок" и почтовых отправлений. Для этого он использовал возможности интернет-ресурсов. В частности, злоумышленник осуществлял реализацию наркотиков через интернет-магазин в Telegram-канале.

Полицейские по месту жительства мужчины провели санкционированный обыск, во время которого изъяли 3400 таблеток общим весом 1,7 килограмма психотропного вещества, по предварительным данным экстази - МДМА, 200 граммов психотропного вещества PVP, 10 килограммов психотропного вещества (амфетамин), около 10 килограммов наркотического средства - шишек марихуаны, электронные весы, компьютерную технику и мобильные телефоны.

"Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 10,5 миллиона гривен", - сообщили в полиции и добавили, что все изъятые вещества направлены на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности.

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Украина, Наркотики, Запорожье, Интернет-магазин, Наркобизнес, Нацполиция.
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